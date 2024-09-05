Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.09.2024 12:08

Kırşehir Valisi Buhara, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kırşehir Valisi Buhara, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki etkinlikte, kurum amirlerince muhtarlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Muhtarlara yönelik tarım, altyapı, nüfus hizmetleri, emniyet ve asayiş gibi birçok konuda bilgilendirme sunumları gerçekleştirilirken, yeni "Muhtar Kimlik Kartları" teslim edildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, muhtarlarla bir araya gelerek, onları bilgilendirdiklerini ve yeni güncel gelişmeleri anlatarak, onların taleplerini de dinlediklerini ifade etti.

Toplantıda, düğünlerde silah atılmaması, silah ve av tüfeği ruhsatı, köy yerleşim yerlerinin genişletilmesi, suyun tasarruflu kullanımı, mera işgali, anız yakılmaması, çiftçi kayıt sistemi, tarımsal destekler ve dağıtımı, yeni kimlik kartı ve ehliyet belgesi başvuruları gibi bazı konularda da muhtarlardan vatandaşı uyarması istendi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
13:07
Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı'nın müteahhit ve mimarına hapis cezası
13:08
Sisi'nin Ankara ziyareti Yunan basınında: Atina'da alarm zilleri çalıyor
13:09
Ermenistan, Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi için çalışan komisyonların yönetmeliğini onayladı
12:59
Ukrayna: Rus ordusunun fırlattığı 78 İHA'dan 60'ı imha edildi
12:58
Sürdürülebilirlik raporları güvence denetimine tabi olacak
Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ