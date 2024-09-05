Kırşehir Valisi Buhara, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki etkinlikte, kurum amirlerince muhtarlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Muhtarlara yönelik tarım, altyapı, nüfus hizmetleri, emniyet ve asayiş gibi birçok konuda bilgilendirme sunumları gerçekleştirilirken, yeni "Muhtar Kimlik Kartları" teslim edildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, muhtarlarla bir araya gelerek, onları bilgilendirdiklerini ve yeni güncel gelişmeleri anlatarak, onların taleplerini de dinlediklerini ifade etti.

Toplantıda, düğünlerde silah atılmaması, silah ve av tüfeği ruhsatı, köy yerleşim yerlerinin genişletilmesi, suyun tasarruflu kullanımı, mera işgali, anız yakılmaması, çiftçi kayıt sistemi, tarımsal destekler ve dağıtımı, yeni kimlik kartı ve ehliyet belgesi başvuruları gibi bazı konularda da muhtarlardan vatandaşı uyarması istendi.