Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.09.2024 09:47

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Göreme beldesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 39 fişek, 200 lira sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 375 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

ETİKETLER
Nevşehir Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Şehit torunu, Kütahya'da dedesinin 102 yıl önce savaştığı toprakları ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
13:07
Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı'nın müteahhit ve mimarına hapis cezası
13:08
Sisi'nin Ankara ziyareti Yunan basınında: Atina'da alarm zilleri çalıyor
13:09
Ermenistan, Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi için çalışan komisyonların yönetmeliğini onayladı
12:59
Ukrayna: Rus ordusunun fırlattığı 78 İHA'dan 60'ı imha edildi
12:58
Sürdürülebilirlik raporları güvence denetimine tabi olacak
Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ