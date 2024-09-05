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Güncel
İHA 05.09.2024 09:32

Van'da 2 bin 600 bağ ot alev alev yandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Van'da 2 bin 600 bağ ot alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdurrahman Ç. isimli vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 bin 600 bağ ot yanarak kül oldu.

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İtfaiye Van Yangın
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