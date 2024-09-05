Rize'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de başlayan şiddetli sağanak Rize'nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.





Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınları yaşandı. Sağanak yağış sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

Ardeşen ilçesinde derenin kenarındaki istinat duvarı, derenin taşması sonucu yıkıldı. Köprünün altında park halinde bulunan araçlar, istinat duvarı yıkılınca su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, AFAD tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.