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Güncel
İHA 05.09.2024 09:20

Rize'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, taşan dere istinat duvarını yıktı.

Rize'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de başlayan şiddetli sağanak Rize'nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Rize'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü



Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınları yaşandı. Sağanak yağış sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

Ardeşen ilçesinde derenin kenarındaki istinat duvarı, derenin taşması sonucu yıkıldı. Köprünün altında park halinde bulunan araçlar, istinat duvarı yıkılınca su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, AFAD tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

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AFAD Rize Sağanak
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