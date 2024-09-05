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Güncel
İHA 05.09.2024 16:16

Okul bahçesinde birinci sınıf öğrencisine çarpan öğretmen tutuklandı

Ordu'da, "uyum haftası" kapsamında okula giden birinci sınıf öğrencisi çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.

Okul bahçesinde birinci sınıf öğrencisine çarpan öğretmen tutuklandı

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray A'ya, okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya farkedemeyerek çarptı. Cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray A, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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