Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ağustos ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 169 bin 380 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 30 bin 719 araç kontrol edilerek, 920 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca bin 48 umuma açık iş yeri, bin 46 park ve bahçe ile 2 bin 560 metruk binayı kontrol eden ekipler, 272 yoklama kaçağını yakaladı.

Çalışmalarda, 17'si kurusıkı 31 tabanca, 9 av tüfeği, 70 bıçak, 191 fişek, 47 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi.