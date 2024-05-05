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Güncel
AA 05.05.2024 10:21

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İstiklal Mahallesi'nde hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T, bölgeye gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin aracından inerek ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ve seken kurşunun aracın yanındaki kabin hoparlörünün içine girdiğini tespit eden polis ekipleri, tornavida yardımıyla hoparlörü açarak kovanı aldı.

Polis, araca binerek uzaklaşan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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