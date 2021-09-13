Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da İlköğretim Haftası kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kutlama programı kapsamında Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ilçe müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, törende hazır bulundu.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Sakarya
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