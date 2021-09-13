Edirne'de alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası Uzunköprü ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan M.Y. gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüpheli M.Y'nin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.