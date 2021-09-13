Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı, 102 kilo 140 gram esrar, 1763 sentetik uyuşturucu hap, 44 gram eroin, 513 gram metamfetamin, 13 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 1 tabanca ve 4 bin 75 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 118 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 105'i serbest bırakıldı.