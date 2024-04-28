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Güncel
AA 28.04.2024 13:21

Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Gümüşoluk-Aydoğan mahalleri arasındaki güzergahta seyreden Dursun Ali Tunca (69) kontrolündeki otomobil, karşı yönden gelen Ömer İ. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta sıkışan Ömer İ. ile Yaşar Ş'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tunca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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