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Güncel
AA 16.04.2024 15:42

Sakarya'da geliştirilen "asansör sistemi" patent aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Soyaslan'ın öncülüğünde geliştirilen "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi", Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almaya hak kazandı.

Sakarya'da geliştirilen "asansör sistemi" patent aldı
[Fotograf: AA]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,TÜBİTAK tarafından desteklenen "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi"nin test sürecini tamamladı ve prototipini geliştirdi.

Çalışma ekibinde Soyaslan'ın yanı sıra Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Avşar ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu da yer alıyor.

Soyaslan, ürüne asansör sektöründen yoğun bir ilgi olduğunu ve seri üretim için görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Sakarya'da geliştirilen "asansör sistemi" patent aldı

SUBÜ Rektörlüğü, TÜ Rektörlüğü ve BTÜ Rektörlüğü'nün patent sahibi olduğu buluşun, üretim süreçlerinde döküm yöntemine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Soyaslan, şunları söyledi:

"Motor gövdesi, aynı zamanda motor şasisi olarak görevi yapıyor. Motor gövdesi asansör taşıyıcı rayına direkt olarak dik bir şekilde bağlanıyor ve tahrik sisteminin yükünün tamamı binaya binmiyor. Böylece tümleşik bir asansör tahrik sistemi ortaya çıkıyor. Buluş sayesinde, raya montajlı olarak gerçekleştirilen, makine şasi yapısı gerektirmeyen, sistemin toplam ağırlığını dengeli şekilde taşıcıyı ve karşı ağırlık kılavuz raylarına dağıtabilen, düşük hacim ve kütleye sahip, döküm yerine plaka saclardan lazer kesim yöntemi ile üretilen ve minimum düzeyde talaşlı imalata ihtiyaç duyan bir asansör çekiş motoru tasarımı elde edilmiş oldu."

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