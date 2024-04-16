Mardin'de öğrenci güvenliği için denetim

Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin ardından okul çevreleri ve servis araçları için yapılan denetimleri yeniden başlattı.

Çalışmalarda 68 ekip ve 140 personel görev aldı. 136 okul çevresi, 17 internet ve oyun salonu, 24 kahvehane, 41 market, büfe ve tekel bayisi, 5 şans oyunu ve ganyan bayisi, 52 park, bahçe, umuma açık yer ve 29 terk edilmiş bina denetlendi.

1256 kişi ve 226 servis aracı kontrol edildi, 1 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Öğrencilerin güvenliği için kontroller sürecek.