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Güncel
İHA 16.04.2024 15:38

Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 müzenin 3’ü Kapadokya’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 müzenin 3’ü Kapadokya’da

Ersoy’un paylaşımında Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerini yılın ilk üç ayında 4 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. En çok ziyaret edilen ilk on müzenin 3’ü Kapadokya bölgesinde bulunuyor. Kapadokya bölgesinde bulunan ve önemli turizm destinasyonlarından olan Göreme Açık Hava Müzesi 4. sırada yer aldı. Zelve Paşabağları ören yeri 5. sırada yer alırken Kaymaklı yeraltı şehri de 10. sırada yer aldı. Bakan Ersoy’un açıklamasına göre Türkiye’de en çok ziyaret edilen müze Konya Mevlana müzesi oldu. Pamukkale ve Efes ören yeri de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yerini aldı.

Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi 4. sırada yer alırken Zelve Paşabağları ören yeri de 5. oldu. 6. Ankara Cumhuriyet Müzesi, 7. İstanbul Arkeoloji Müzesi, 8. İstanbul Galata Kulesi, 9. Şanlıurfa Göbeklitepe olurken 10. sırada Nevşehir Kaymaklı yer altı şehri yılın ilk üç ayında en çok ziyaret edilen ören ve müzeler listesine girdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan da; “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre; Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer altı Şehri, Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk on müze içerisine girdi. Bu nedenle de bizlerde gurur duyuyoruz. Arzu ederiz ki ilk onda daha çok yerimiz olsun” şeklinde konuştu. 

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