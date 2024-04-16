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Güncel
AA 16.04.2024 15:10

Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

Bağlar ilçesinde girdikleri kahvehanede çevreye ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etmiş, aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek çevreye ateş edip kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalanmıştı.

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