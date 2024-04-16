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Güncel
AA 16.04.2024 14:31

Bolu'da Turizm Haftası kutlandı

Bolu'da Turizm Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bolu'da Turizm Haftası kutlandı
[Fotograf: AA]

Vali Erkan Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile turizm sektör temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyaretlerin ardından İzzet Baysal Caddesi'nden, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bolu'da Turizm Haftası kutlandı

Doğanay, törende yaptığı konuşmada, turizmin ülke ekonomileri için önemini vurguladı.

Doğanay, Turizm Haftası'nın, turizm bilincinin oluşması ve ekonomik potansiyeli bulunan sektörün gelişmesi için önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu, Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde hazırlanan Gastronomi Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Etkinliklere, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

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