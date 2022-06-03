Pamukova'daki mahallelerde yaşayanların geçim kaynakları arasında yer alan enginar, tarım işçilerinin türlü zahmetleriyle çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tüketiciye ulaştırılıyor.

Sabahın ilk ışıklarında tarlalara gelen işçiler, ellerindeki bıçaklarla kesim yaptıktan sonra enginarları sırtlarında taşıdıkları küfelere doldurarak tarlanın kenarındaki römorklara boşaltıyor.

Çiftçiler tarafından traktörlerle taşındıktan sonra sayımı yapılan enginarlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul'daki hallere gönderiliyor.

Hasadı süren enginardan bu yıl 4 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

"Enginarı Karadeniz, İç Anadolu, Ege bölgelerine de satmak istiyoruz"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, yaklaşık 2 bin dönüm arazide ekimi yapılan enginarın Marmara Bölgesi'nin, özellikle İstanbul'un vazgeçilmez sebzelerinden olduğunu söyledi.

Enginarı genellikle İstanbul'daki Bayrampaşa ve Kadıköy hallerine gönderdiklerini belirten Ulukaya, "Bu ürünün tanıtımını sanırım yeterince yapamadık. Enginarı Karadeniz, İç Anadolu, Ege bölgelerine de satmak istiyoruz ama maalesef tüccarlarımızı buraya bir şekilde çekemedik. Şu anda hasadına yeni başladık, devam ediyor." dedi.

Ulukaya, şöyle devam etti:

"Yıl boyu emek isteyen bir ürün. Bu sene rekoltemiz çok güzel. Kış aylarında gerekli yağış alındığından dolayı rekolte iyi. Tane olarak hasat ediyoruz, rekolte iyi ama fiyatlarımız biraz düşündürücü. Şu anda tane fiyatı 2-2,5 lira ama tüketici de bu konuda dertli. Tüketicinin sofrasına geldiğinde maalesef 15 lira. Bizden 2 liraya alınan ürün tezgahta 15 lira oluyor. Bu aradaki farkı kapatamazsak, önlem alamazsak gidişat hiç iyi değil."

"Fiyatı güzel olursa çiftçinin yüzü güler"

Fevziye Mahallesi'nde enginar yetiştiricisi İbrahim Öner, 25 dönüm enginar bahçesinden yaklaşık 60 bin adet enginar ürettiğini anlattı.

Ürün fiyatlarının çiftçiyi memnun etmediğini vurgulayan Öner, "Geçtiğimiz yıl enginarın tanesi 1,5 liraydı, bu yıl daha belli değil. 2-2,5 lira arasında değişiyor. Bu zamana kadar bu yıla kadar iyiydi ama girdi maliyetlerinin bu yıl çok yüksek olması, fiyatların da düşük olması bizim için iyi olmadı." diye konuştu.

Öner, rekoltenin iyi olduğunu, fiyatın da güzel olması durumunda çiftçinin yüzünün güleceğini kaydetti.

Çardak Mahallesi'nde 20 dönüm enginar bahçesi bulunan çiftçi Burhan Sarıbaş da girdi maliyetlerinin yüksek, ürün fiyatının düşük olması nedeniyle mazot ve gübre konusunda destek beklediklerini ifade etti.