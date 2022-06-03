Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 UU 637 plakalı motosiklet, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle M.T. ile yanındaki E.Ç. yola savruldu.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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