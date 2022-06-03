Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı kamyonet ile T.R'nin kullandığı 45 HA 8075 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Trafik Kazası
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