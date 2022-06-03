Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ve Emet ilçeleri ile Antalya ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün güncel yapılanması içinde oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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