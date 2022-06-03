Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yapmış olduğu `Gençlerden Yaşlılara Hürmet Gönüllere Ziyaret Projesi` büyük ilgi gördü.

Balıkesir üniversitesi Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Dereli kırsal mahallesindeki Kepsut Belediyesine ait Vefa Evini ziyarette bulundu.

Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören milli ve manevi değerlerin nesilden nesle aktarılmasını sağlayan büyüklerin hiçbir zaman unutulmadığını göstermek, sohbet etmek ve dertlerine çare bulmayı amaçlayan projede gençler yaşlılarla bir araya geldi. Kepsut Belediyesi ve Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın öncülüğünde gerçekleşen bu ziyarette yine Kepsut Belediyesi sponsorluğunda canlı çiçek ve bitkiler Vefa Evi sakinlerine hediye edildi. Öğrencilerle güzel vakit geçiren Vefa Evi sakinleri ziyaret sonrası memnuniyetlerini dile getirdi.

Öğrenciler ise ziyaretlerinden ileriki günlerde de devam edeceğini belirtti.