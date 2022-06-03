Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de evinde saksıda esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde saksıda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde S.D'nin evinde saksıda esrar yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda evde yapılan aramada 7 saksıda esrar elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Hint Keneviri
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