Sakarya'da düzenlenecek fuar süs bitkileri sektörünü buluşturacak

Kırkpınar mevkiinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda, 180 firma ürünlerini sergileyecek, 20 farklı ülkeden alım heyeti yer alacak.

Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin "süs bitkiciliğinde öncü şehir" olduğunu söyledi.

Etkinliğin şehre sağladığı faydanın farkında olduklarını belirten Alemdar, "Şehirlerde üretim önemlidir ancak üretim kadar pazarlama ve tanıtım da önemlidir. Tüm Türkiye'deki üreticilere de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz gelişiyor. Tarımdan ulaşıma, sanayiden altyapıya kadar her alanda şehrimizin ivme kazanmasına gayret gösteriyoruz. Değişen dünyada büyük organizasyonların büyük önem kazandığını da biliyorum" diye konuştu.

Alemdar, yılda birkaç büyük fuar yapma imkanına sahip olduklarını dile getirerek, "Bir an önce bu imkanları oluşturup büyük organizasyonlar düzenlemeliyiz. El ele verirsek Sakarya'ya yakışan bir fuar merkezi yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda tüm paydaşların işin içerisinde olması gerekiyor. Bu şehri birlikte, aldığımız yerden daha ileriye götürmenin gayreti içinde olalım. Sakarya hepimizin. Bu şehirde yaşamak hepimiz için bir onur ve şereftir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarın hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise bu ve benzer fuar organizasyonlarının Sakarya'nın ve kentte üretilen birçok ürünün tanıtımına, satılmasına ve pazarlanmasına fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki sene outdoor, karavan, kamp ve bir de büyük iş makineleri fuarı yapalım. Bütün altyapı hazır. Öncü olur ve o organizasyonları da tıpkı bu fuardaki gibi çok ileriye taşırız diye düşünüyorum" dedi.

PSB Anatolia Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman da fuara ilişkin detayları paylaştı.

Programa, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar da katıldı.