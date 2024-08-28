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Güncel
AA 28.08.2024 15:02

Sivas Kale Projesi'nde 3'üncü etap çalışmalar devam ediyor

Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılması amacıyla belediye tarafından uygulanan projede çalışmalar devam ediyor.

Sivas Kale Projesi'nde 3'üncü etap çalışmalar devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp, bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Kale Projesi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tarihi Ulu Camii ve Gök Medrese'yi bütünleştirerek bir tarih aksı oluşturulacak proje kapsamında Plan Proje Müdürlüğü tarafından bir lansman alanı hazırlanarak vatandaşın beğenisine sunulacak. Anıtlar Kurulu ve Müze Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen kazı çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 300 binin üzerinde tarihi obje gün yüzüne çıkarıldı. Alan içerinde bulunan ve koruma altına alınan bin yıllık buğday silosu, tandırlar ve kral mezarları da proje kapsamında ziyarete açılarak turizme kazandırılacak" ifadelerine yer verildi.

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