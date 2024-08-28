Parçalı Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.08.2024 14:51

Bayburt'ta tarımsal üretim ve planlama toplantısı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretimin planlaması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bayburt'ta tarımsal üretim ve planlama toplantısı

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız başkanlığında yapılan 'Tarımsal Üretim ve Planlama' toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ve şube müdürleri katılım sağladı. Toplantıda tarımsal destekleme modelleri anlatılarak, sunum yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerin yararına olacak her yeniliğin destekçisi ve takipçisi olunacağı vurgulandı. Toplantı, yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından karşılıklı soru cevap şeklinde ilerledi. Toplantıda, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye, Güçlü Bayburt' mesajı verildi. 

ETİKETLER
Bayburt Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Bursa'da polisin "huzur" uygulamalarında aranan 8 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Hayvan barınağı adı altında vurgun: 37 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 gözaltı
14:52
2024-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
14:44
Meteoroloji'den 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
14:35
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı saldırısı ilhak projesini uygulama girişimidir
14:23
Putin ile Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü
14:23
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 12 kişi yakalandı
Anneleri Gazze'de kalan Filistinli 5 bebek Doğu Kudüs'te hastanede büyüyor
Anneleri Gazze'de kalan Filistinli 5 bebek Doğu Kudüs'te hastanede büyüyor
FOTO FOKUS
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ