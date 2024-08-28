Kayseri Valiliği'nin mahallelerde başlattığı projeyle şampiyon gençler yetişiyor

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen projeyle, kentteki mahallelerde spor okulları açılması kararlaştırıldı.

Geçen yıl ilki hizmete giren, hayırsever, STK ve kamu kurumlarının destekleriyle kısa sürede önemli mesafe katedilen ERVA Projesi'nde bu zamana kadar 39 spor okulu açıldı.

Futboldan basketbola, karateden haltere, atletizmden hentbola birçok spor dalında antrenörler tarafından ücretsiz eğitimlerin verildiği gençlere, aynı zamanda milli değerler hakkında bilgiler aktarılıyor.

Şu ana kadar 9 bin 700 gencin kayıt yaptırdığı okullarda birçok sporcu milli takıma kadar yükseldi, ulusal başarılara imza attı.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yapılan çalışmalara öncülük eden ve birçok gencin hayatına dokunan Kayseri Valiliği, ERVA Projesi kapsamında binlerce çocuğun sporla tanışmasına katkı sağladı.

Vali Gökmen Çiçek, geçen yıl uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili kentte seferberlik başlattıklarını, bu doğrultuda çeşitli mahallelerde ücretsiz, yılın 12 ayı gençlerin hizmetinde olan spor okulları açtıklarını söyledi.

Okulların masraflarının hayırseverler ve kentteki çeşitli kurumlar tarafından karşılandığını ifade eden Çiçek, şu anda 5 okulun daha açılışa hazırlandığını belirtti.

"Bunu bir mücadele, savaş olarak görüyoruz"

Çiçek, gençlerin aldıkları sportif eğitimlerle hem ulusal hem de uluslararası başarılara imza attığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sportif eğitimleri burada takip edilirken, onlara değerler eğitimi de veriliyor. Değerler eğitimindeki maksat şu, Türk tarihi ve adabımuaşeret eğitimleri veriliyor. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için neler yapabilecekleri anlatılıyor. Bunun yanında 55 spor branşında eğitimler veriliyor. Spor okullarımızda görevli 155 antrenörümüz var. Bir sene gibi sürede ciddi sportif başarılar elde ettik. Halterde Avrupa üçüncüsü arkadaşımız çıktı. Avrupa ikinciliğini elde ettik. Türkiye şampiyonlukları... Bizim asıl amacımız sportif başarılar bir yana çocuklarımızı bulundukları mahallede, bulundukları ortamlarda, hemen evlerinden yürüyerek gelecekleri ve hiçbir ücret ödemeyecekleri, bütün yarışma masraflarının da kurumlarımız tarafından karşılanacağı bir sistem oluşturmaktı. 9 bin 700 sporcuya bir senelik gibi bir zamanda ulaşmak... Bundan dolayı çok mutluyuz. Bunu bir mücadele, savaş olarak görüyoruz. Çocuklarımızı bataklığa çekmek isteyen, onların hayatlarını karartmak isteyenlere karşı meydan okuma şeklinde başlamış bir proje."

Kentteki tüm kurum ve kuruluşların projeye sahip çıktığını belirten Çiçek, spor okulu açıp gençlere destek olan herkese teşekkür etti.

"Vatan, bayrak ve millet sevgisini öğretiyorlar"

Sporculardan 16 yaşındaki Rabia Gizem Gül de yaklaşık 1,5 yıldır kick boks, muaythai ve wushu sporlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Spor kariyerinde birçok başarı elde ettiğini, şu an kick boks milli takımında yer aldığını anlatan Gül, verilen spor eğitimlerinin kendilerini ileri seviyelere taşıdığını belirtti.

Antrenmanların ardından milli değerler hakkında eğitimlerin verildiğini de aktaran Gül, "Bizlere vatan, bayrak, millet, bu değerlerin sevgisini öğretiyorlar." diye konuştu.

Gül, ocak ayında müsabakaların başlayacağını, hem Türkiye hem de uluslararası başarılara imza atmayı hedeflediğini dile getirdi.

10 yıldır kick boks, muaythai ve wushu sporlarıyla ilgilenen 19 yaşındaki Fuat Kılıçaslan ise çeşitli kulvarda dereceler kazandığını, geçen yıl wushu da Balkan üçüncüsü olduğunu söyledi.

Mahallelerde spor okullarının açılmasının çok güzel bir proje olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, "Bu proje için Sayın Valimiz sağ olsun, bizlere yardımcı oldu. Çok etkisi oldu bizlere. Maçlarda maddi, manevi yardımcı oldu. Spor salonu, malzeme konusunda yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.