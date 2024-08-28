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Güncel
AA 28.08.2024 13:26

Manisa'da yağış nedeniyle taşan dereler, kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış, sergide kurumaya bırakılan üzüme zarar verdi.

Manisa'da yağış nedeniyle taşan dereler, kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi

İlçeye bağlı Tepeköy, Akkeçili, Piyadeler ve Türkmenköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla bazı dereler taştı.

Taşkın nedeniyle kurumaya bırakılan üzümler zarar gördü.

Manisa'da yağış nedeniyle taşan dereler, kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi

Alaşehir Tepeköy Mahallesi Muhtarı Süleyman Tunga, Karacalar Deresi'ndeki taşkının, yaklaşık 200 dönüm üzüm sergi alanını etkilediğini söyledi.

Ekiplerin taşkınlara müdahale ettiğini aktaran Tunga, "Sergilerdeki üzümlerin yaklaşık yüzde 60’ı zarar gördü. Yapacak bir şey yok. Kalan üzümlerimizi kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

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