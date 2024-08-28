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Güncel
AA 28.08.2024 12:31

"Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya 50'nci seferini yaptı

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya 50'nci seferini yaptı

Turistik ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla, ilk kez 3 Ağustos 2022'de 327 yolcusuyla gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri, bugüne kadar ilçeye 50 sefer gerçekleştirdi.

Gemi, 2022'de toplam 9 seferiyle 5 bin 183 yolcu ve 3 bin 840 mürettebat, 2023'te 24 seferde 16 bin 974 yolcu ve 10 bin 282 mürettebat, yılın 8 ayında da 17 seferiyle 15 bin 611 yolcu ve 7 bin 388 personeli ilçeye getirdi.

Rusya'dan bin 58 yolcu ve 453 mürettebatla yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen geminin 50'nci seferinde yer alan yolcuları, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

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