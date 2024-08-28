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Güncel
AA 28.08.2024 12:20

Denizli'de down sendromlu Esra'nın düğün hayali gerçek oldu

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi.

Denizli'de down sendromlu Esra'nın düğün hayali gerçek oldu

Alandız Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki down sendromlu Esra Çolak'ın gelinlik giyme ve düğün hayali ailesi ve yakınlarının gerçekleştirdiği organizasyonla gerçeğe dönüştü.

Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Gelinliğiyle babası Ayhan Çolak ile sahneye çıkan Esra Çolak, davetlilerin alkışlarıyla ilk dansını da babasıyla yaptı.

Ayhan Çolak, kızının hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çolak, "Düğünlerde illa ki 'Ben de düğün yapacağım' diye hevesi vardı. Biz de bu hevesini aldıralım diye böyle bir yola başvurduk. Düğün havası olsun dedik böyle bir organizasyon yaptık. Davetiyelerimizi dağıttık, yemeklerimizi yedirdik, eğlencemizi yaptık" diye konuştu.

Anne Huriye Çolak da "Kızımızın hayalini gerçekleştirmek için bu eğlenceyi yapıyoruz. İki kızımız var. Hayali gelin olmaktı, evde her gün düğün yapıyordu" dedi.

Ablası Ebru Çolak ise kardeşinin gelin olma hayalini gerçekleştirmek için her detayı düşünüp kınasını yaptıklarını, güzel bir düğün olduğunu belirtti.

Esra Çolak, müzik eşliğinde davetliler ve yakınlarıyla gece boyunca eğlendi.

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