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Güncel
AA 28.08.2024 15:47

Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak amacıyla çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, yıllardır yolunu gözledikleri evlatlarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

Eyleme katılan Gülbahar Teker, gazetecilere, oğlundan yıllardır haber alamadığını ve geri dönmesini beklediğini söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını istediklerini belirten Teker, şöyle konuştu:

"Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Buradayım ve korkmuyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol, her zaman arkandayım. 11 yıl önce Batman'da tekstil fabrikasında çalıştığında kaçırıp götürdüler. Seni bekliyorum oğlum, gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Yeter artık anne ve babalar ağlamasın."

Şahinaz Özcan ise 7 yıl önce evden çıkan oğlundan bir daha haber alamadığını kaydederek, "DEM Parti ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Kürt davası değil, biz de Kürt'üz. Çocuklarını ailesinden sadece ölüm ayırır. Oğlumu çok özledim. Bir kapı çaldığında, telefon çaldığında belki oğlumdur diyorum" ifadelerini kullandı.

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Muş PKK/YPG Terör Örgütü
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