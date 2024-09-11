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Güncel
AA 11.09.2024 23:34

Sakarya'da devrilen otomobil yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da devrilen otomobil yandı

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki otomobil, Yeniorman Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücü S.Ö, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, araç yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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