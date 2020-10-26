Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında kavgayı ayırmak isteyen kişinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alınan bilgiye göre, Orhan Gazi Camisi önünde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bu kişiler birbirine bıçakla saldırdı.
Olayda, kavga eden 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen S.İ. de bacağından bıçaklandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
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