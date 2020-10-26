Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alınan bilgiye göre, Orhan Gazi Camisi önünde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bu kişiler birbirine bıçakla saldırdı.

Olayda, kavga eden 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen S.İ. de bacağından bıçaklandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.