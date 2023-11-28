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Güncel
AA 28.11.2023 22:29

Sakarya'da belediyenin tesisinde 3 ayda 10 ton sebze ve meyve kurusu üretildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince eylül ayında faaliyete alınan tesiste, 10 ton meyve ve sebze kurusu üretildi.

Sakarya'da belediyenin tesisinde 3 ayda 10 ton sebze ve meyve kurusu üretildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yerel üreticiler için alternatif gelir kaynakları oluşturmaya devam ediyor.

Sakarya Ticaret Borsası içerisinde 300 metrekare alanda BELPAŞ marifetiyle hayata geçirilen Meyve Sebze Kurutma Tesisinde çalışmalar sürüyor.

Eylül ayında faaliyete başlayan tesiste, 3 ayda 10 ton sebze meyve kurusu üretildi.

Tesiste incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, BELPAŞ marifetiyle hayata geçirdikleri tesisle kentin ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Yüce, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Pamukova Çilek Üretim Merkezi'nde üretilen domateslerin ve çileklerin yanı sıra erik, üzüm, hurma, patlıcan, elma ve ayva gibi ürünleri tesiste kuruttuklarını ifade etti.

Ekrem Yüce, yakın bir tarihte SERA AŞ bünyesinde yetiştirilen aromatik tıbbi bitkileri ve sebze unlarını da kurutma programına alarak üretimlerini tamamladıklarını kaydetti.

Tesisin günlük 3 bin 500 kilogram yaş meyve sebzeyi kurutma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yüce, "Son model teknolojik aletlerle hijyenik olarak kurutulan ürünleri kendimiz üretiyor veya vatandaşlardan alıp kurutma işlemine tabi tutuyoruz. Tesisimizde mal kabul, yıkama, seçme ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme işlemlerini gerçekleştirip satışa hazır hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, mahsulleri paketlenmiş şekilde BELPAŞ noktalarında satışa sunduklarını kaydetti.

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