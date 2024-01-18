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Güncel
AA 18.01.2024 21:16

Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdüğü ileri sürülen sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ç.G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.T.T. ise duruşmaya katılmadı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Ç.G'nin ağabeyi B.G'ye yönelik "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.

Diyecekleri sorulan müştekilerin avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Söz verilen sanık Ç.G, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık avukatı da olay yeri keşif sonucu alınan raporun eksik olduğunu savunarak, yeniden rapor alınmasını ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ç.G'nin tutukluluk halinin devamına, yeniden rapor alınması talebinin reddine karar veren heyet, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 9 Şubat'a erteledi.

Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (32) tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye yönelik "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis isteniyor.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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