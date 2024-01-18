Iğdır’da alkol bağımlılığı ve halk sağlığı konulu seminer gerçekleştirildi

Seminerde alkol bağımlılığının toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip edildiği ifade edilirken, alkol bağımlığının milli ekonomiye de zarar verdiği anlatıldı. Salon girişinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bağımlılık ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Seminerde bir konuşma yapan Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tuğrul Sarıcan, alkol tüketiminin yıldan yıla ciddi bir şekilde arttığını belirterek, “Alkol kullanımı son yıllarda inanılmaz bir şekilde arttı. Bunu emniyet güçleri, savcılık ve sağlık il müdürlüğü olarak ciddi bir oran olarak görüyoruz. Çünkü bu oranların artması sonrası bağımlılık sonucu hastaneye sevk oranı da artmaktadır. Toplumu bu konuda bilinçlendirmeli ve uyarmalıyız. Bize düşen ise insan vücudunun alkol sonucu ne hale geleceği konusunda vatandaşları uyarmaktır” dedi.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Dahiliye Doktoru Levent Oğul, “Alkol içildiği zaman direkt ince bağırsaklara gider. Bu bağırsak çok önemlidir. Bu bağırsak zarar gördüğü zaman diğer besinlerin enzimini engeller. Bu da uzun vadede kronik ciddi sonuçlar neden olmaktadır” diye konuştu.