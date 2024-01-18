Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.01.2024 20:55

Iğdır’da alkol bağımlılığı ve halk sağlığı konulu seminer gerçekleştirildi

Toplum sağlık ve güvenliğini tehdit eden alkol bağımlılığı ve halk sağlığı ile ilgili Iğdır’da seminer düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezinde alkol bağımlılığı ve halk sağlığı konulu seminer düzenlendi.

Iğdır’da alkol bağımlılığı ve halk sağlığı konulu seminer gerçekleştirildi

Seminerde alkol bağımlılığının toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip edildiği ifade edilirken, alkol bağımlığının milli ekonomiye de zarar verdiği anlatıldı. Salon girişinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bağımlılık ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Seminerde bir konuşma yapan Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tuğrul Sarıcan, alkol tüketiminin yıldan yıla ciddi bir şekilde arttığını belirterek, “Alkol kullanımı son yıllarda inanılmaz bir şekilde arttı. Bunu emniyet güçleri, savcılık ve sağlık il müdürlüğü olarak ciddi bir oran olarak görüyoruz. Çünkü bu oranların artması sonrası bağımlılık sonucu hastaneye sevk oranı da artmaktadır. Toplumu bu konuda bilinçlendirmeli ve uyarmalıyız. Bize düşen ise insan vücudunun alkol sonucu ne hale geleceği konusunda vatandaşları uyarmaktır” dedi.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Dahiliye Doktoru Levent Oğul, “Alkol içildiği zaman direkt ince bağırsaklara gider. Bu bağırsak çok önemlidir. Bu bağırsak zarar gördüğü zaman diğer besinlerin enzimini engeller. Bu da uzun vadede kronik ciddi sonuçlar neden olmaktadır” diye konuştu.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
21:33
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
21:23
Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
21:18
İtalya Başbakanı Meloni, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
21:16
Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
21:07
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ