Sakarya'da afet farkındalık eğitimleri sürüyor

Sakarya AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, yıl içinde verilen afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Şeyh Edebali Camisi ve Korucuk Toki Numan Yazıcı Kur'an kurslarında okuyan çocuklara ve yetişkinlere, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler, yangın söndürme cihazının doğru ve etkili kullanılması gibi konular hakkında bilgi verildi.

Eğitimler sonunda deprem anı tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi.

Ekipler, Arifiye Üzeyir Garih Ortaokulu ile şeker fabrikasındaki çalışanlara da afet farkındalık eğitimi verdi.

Çök-kapan-tutun, yangın söndürme cihazının kullanımı ile afet ve acil durum çantasının hazırlanışı gibi konularda bilgi veren ekipler, eğitimlere katılanlara teşekkür etti.