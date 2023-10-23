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Güncel
AA 23.10.2023 06:23

Çorum'da arazi kavgası: 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da arazi kavgası: 2 yaralı

İskilip-Ankara kara yolu Çukur köyü yol ayrımında Ö.K, İ.K, M.K. ve R.K. ile H.K. ve K.K. arasında, köydeki bir arazi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K. ve K.K. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesine, ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından zanlılardan R.K'nin jandarma ekiplerince yakalandığı, diğer zanlıların yakalanması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

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