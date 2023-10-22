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Güncel
AA 22.10.2023 17:54

Kütahya'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Çamlıca köyünde Sabahattin Doğan'a ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankerleriyle müdahale ettiği yangında, 2 bin 500 balya saman yandı. Çok sayıda büyükbaş hayvan ise zarar görmeden kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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