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Güncel
AA 22.10.2023 23:29

İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulaması bulunmuyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı etiketlerin sahte olduğunu duyurdu.

İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulaması bulunmuyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."

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İletişim Başkanlığı İstanbul
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