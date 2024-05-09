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Güncel
AA 09.05.2024 15:48

Sakarya Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yürüdü.

Sakarya Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti
[Fotograf: TRT Haber]

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hukuk Fakültesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Dünya sessiz, sen sessiz kalma", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Bebek katilisin İsrail", "Ey dünya kaç çocuk ölmeli", "Filistin'de katliam var", "Özgür Kudüs, özgür Filistin", "Özgür Filistin" "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar eşliğinde kampüs içindeki meydana kadar yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe, Ak Parti Sakarya milletvekili Ali İnci'nin yanı sıra öğretim üyeleri de katıldı.

Sakarya Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mahmut Güdek yaptığı konuşmada, boykot ve protestolarını Filistin'deki soykırım son bulana kadar devam ettireceklerini söyledi.

Tüm dünyaya çağrıda bulunan Mahmut Güdek, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engel ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyip, kınamayı ve lanetlemeyi kendine paye bilen yüzlü egemen güçler ise uluslararası örgütlerse vahşeti yaşatan İsrail olduğunda bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik güçle sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinler, ırklar, renkler ve dillerden farklı olan ancak vicdanı Gazze’deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır." sözlerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

"İsrail barbarlığına karşı durmaya herkesi davet ediyoruz"

Güdek, "Sakarya Üniversitesi AK teşkilatları ve Sakarya Üniversitesi öğrencileri olarak Gazze’lilerin çığlıklarına kulak veren ABD’nin MIT Boston Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteler, kardeşlerimiz ve akademisyenlerimiz İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından katılımcılar dağıldı.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze Sakarya
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