Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü

Yangın Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Üçkonak Mahallesi Yivil mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, oranlık alandan geçen yüksek gelirim hattı tellerinden biri koptu.

1 dönüm arazi yandı

Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangında 1 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Tellerden çıkan kıvılcım ormanlık alanda yangına neden oldu. Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.