Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı

Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı ile komisyon üyesi ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

Ardından il genelinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler karara bağlandı.