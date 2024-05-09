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Güncel
AA 09.05.2024 15:23

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
[Fotograf: AA]

Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkezi kafeterya önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın bildirisini okuyan tıp fakültesi öğrencisi Semih Yasir Çelenk, Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

"İnsani değerle açıklanmayacak bir soykırım"

Aylardır süren saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeden mücadele eden, onurla direnen, kendini İslam'a ve Mescid-i Aksa'ya adamış Gazze halkını selamlayan Çelenk, "Gazze'deki durum kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. İsrail, Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirmiş durumda ve hiçbir hukuk, ahlak kuralını tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta soykırım yapmaktadır" dedi.

Çelenk, bütün insanlığı yapılan zulmün durdurulmasına ve sorumluların cezalandırılmasına destek olmaya çağırdı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Sivas
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