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Güncel
İHA 09.05.2024 16:01

Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı il merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 2 ineğin bataklığa saplanması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotograf: İHA]

Ağrı'nın fatih Mahallesi'nde oturan bir vatandaşa ait 2 inek, bilinmeyen bir nedenle bataklığa saplandı. Mahalle sakinleri inekleri kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sepetli vinç ve halatlar kullanarak inekleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan sahipleri, itfaiye ekiplerine göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

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Ağrı İtfaiye
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