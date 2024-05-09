Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'nın fatih Mahallesi'nde oturan bir vatandaşa ait 2 inek, bilinmeyen bir nedenle bataklığa saplandı. Mahalle sakinleri inekleri kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sepetli vinç ve halatlar kullanarak inekleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan sahipleri, itfaiye ekiplerine göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.