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Güncel
AA 04.11.2024 17:39

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma yaptı.

Sosyal medya platformlarında "Sapanca Bungalov, Muğla-Fethiye Bungalov Konaklama" adı altında sahte sayfalar açarak 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli, Kayseri, Antalya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine ev hapsi verildi.

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