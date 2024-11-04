Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma yaptı.
Sosyal medya platformlarında "Sapanca Bungalov, Muğla-Fethiye Bungalov Konaklama" adı altında sahte sayfalar açarak 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli, Kayseri, Antalya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine ev hapsi verildi.