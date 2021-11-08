Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte evrakla hacizli tır çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tuzla'da hacizli yakalama kararı nedeniyle otoparkta rehinli olarak bulunan 2 tır ve 1 adet dorseyi sahte vekaletnameyle alarak kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yediemin otoparkındaki 2 tır ve 1 dorsenin sahte evrak kullanılarak çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
İncelemenin ardından, araçları teslim alan şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis, şüphelilerden B.T'yi (26) Kartal'daki ikametinde 6 Kasım günü gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 adet farklı isme ait sahte kimlik belgesi, 14 adet vekaletname, 3 adet dolu senet, 1 adet senet karnesi, çok sayıda trafik ve icra dairelerine ilişkin sahte evrak, banka dekontu ve rehin sözleşmesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T'nin "Resmi belgede sahtecilik" ve "Oto hırsızlığı" suçlarından 7 Kasım günü mahkemeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Etiketler: İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü
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