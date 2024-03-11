“Şahidimiz Anadolu” adlı tiyatro oyunu Bitlis'te öğrenciler tarafından izlendi

Güroymak Belediyesinin katkılarıyla Anadolu'da yaşanmış olaylardan esinlenerek hazırlanan oyun, Güroymak YBO konferans salonunda günlük 9 seans olarak sahnelendi.

2 bin öğrenci izledi

2 bin öğrencinin oyunu büyük ilgiyle seyrettiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, `Oyunda, 1071'den günümüze Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre, Mevlana, Şems ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi değerlerimiz ile iyi insan olmayı, insan kalabilmeyi, sevgiyi, paylaşmayı ve ülkemizin birlik ve beraberliği ele alındı` dedi.