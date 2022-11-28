Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"nde bir araya gelerek, şiddet olaylarını hep birlikte kınadıklarını söyledi.

Balekoğlu, Ünal Atmaca'nın sadece görevini yaptığı için darbedildiğini belirterek, "Biz söylemekten, dile getirmekten yorulduk ama şifa dağıtan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti gerçekleştirenler bir türlü yorulmadı. En son mayıs ayında sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar ''katalog suçlar'' kapsamına alınmıştı ama yine de durmadılar. Bu vandallara daha ağır yaptırımlar olmadığı sürece de durmayacaklar" diye konuştu.

"Ambulans bölgesine araç park edilmişti"

Güvenlik görevlisi Atmaca ise hastane önünde yaşadığı olayı anlatarak, "Ambulans bölgesine araç park edilmişti. Araç sahibi beyefendiyi buranın ambulansa ait olması nedeniyle aracını otoparka çekmesi yönünde uyardım. Bunun üzerine Muhterem K. isimli kişi bana saldırarak darbetti. Şikayetçi oldum, gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.