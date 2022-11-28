Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Manisa il merkezi ve 5 ilçede terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı ve Salihli ilçelerinde PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Manisa Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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