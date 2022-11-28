Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı ve Salihli ilçelerinde PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.