Özbekistan Yüksek Mahkemesi, Karakalpakistan Mahkemesi hakimi Ebulay Abibullayev başkanlığındaki duruşmada, Dauletmurat Tacimuratov, Lalagul Kallihanova ve Azamat Turdanov’un aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına başlandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, sanıklar; anayasal rejime saldırı, baskın, kamu güvenliğini ve düzenini tehdit eden materyalleri hazırlamak, saklamak ve dağıtmak, silah ve mühimmat bulundurmak, kasıtlı ağır bedensel zarar vermek, kamu ve özel mülkiyete zarar vermek gibi suçlarla itham edildi.

Karakalpakistan’daki olaylar

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'da düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerin anayasada yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Olayların ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 1 aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Gösterilerde 4'ü polis 21 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i kolluk kuvveti olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı.